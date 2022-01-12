Россия и НАТО договорились провести серию встреч по ограничениям на ракетные вооружения
17:12 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и НАТО договорились провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос корр. ТАСС.
"Мы готовы назначить серию встреч по разным теммам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу", - сказал он.
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