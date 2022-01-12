Шерман назвал темы, по которым НАТО может сотрудничать с Россией
21:35 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Думаю, мы можем работать с ними по вопросам предотвращения конфликтов, налаживания коммуникаций, обеспечения прозрачности в том, где и как мы проводим учения», — отметила она. «Мы можем вести диалог по вопросу контроля над вооружениями», — добавила Шерман.
НОВОСТИ
- 21:06 12.01.2022
- Россия предложила НАТО изложить на бумаге свое видение пути продвижения переговоров
- 20:25 12.01.2022
- Грушко рассказал, при каких условиях может быть восстановлено дипломатическое присутствие РФ в НАТО
- 20:10 12.01.2022
- Установлены размеры маткапитала с 1 февраля, 2022
- 19:45 12.01.2022
- Грушко рассказал, чему была посвящено прошедшее заседание Совета Россия-НАТО
- 19:23 12.01.2022
- Росстат подсчитал, на сколько подорожала еда в прошлом году
- 19:00 12.01.2022
- "Молдовагаз" предупредил клиентов о риске прекращения поставок газа
- 18:30 12.01.2022
- Шерман: России предстоит сделать жесткий выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия
- 18:20 12.01.2022
- Стали известны сроки вывода сил ОДКБ из Казахстана
- 17:40 12.01.2022
- НАТО отказывается идти на компромисс относительно принятия новых членов в альянс - Столтенберг
- 17:12 12.01.2022
- Россия и НАТО договорились провести серию встреч по ограничениям на ракетные вооружения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать