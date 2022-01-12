Шерман назвал темы, по которым НАТО может сотрудничать с Россией

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс может сотрудничать с Россией в сферах предотвращения конфликтов, обеспечения прозрачности учений и контроля над вооружениями. Об этом первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила в среду в эфире телеканала Си-эн-эн, комментируя итоги завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО.

«Думаю, мы можем работать с ними по вопросам предотвращения конфликтов, налаживания коммуникаций, обеспечения прозрачности в том, где и как мы проводим учения», — отметила она. «Мы можем вести диалог по вопросу контроля над вооружениями», — добавила Шерман.