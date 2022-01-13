Ракету "Циркон" госкомиссия предложила принять на вооружение - СМИ

07:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госкомиссия по итогам государственных испытаний рекомендовала принять гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» на вооружение надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

«Госкомиссия по итогам государственных испытаний гиперзвуковой ракеты „Циркон“ с надводного носителя рекомендовала принять ее на вооружение надводных кораблей ВМФ России», — сказал он.