Ракету "Циркон" госкомиссия предложила принять на вооружение - СМИ
07:45 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Госкомиссия по итогам государственных испытаний гиперзвуковой ракеты „Циркон“ с надводного носителя рекомендовала принять ее на вооружение надводных кораблей ВМФ России», — сказал он.
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