США считают, что РФ не приняла окончательного решения о вторжении на Украину - Пентагон

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США считают, что российское руководство пока не приняло окончательного решения о якобы возможном вторжении на Украину. С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

Ему был задан вопрос о том, какие меры США могут принять в случае эскалации напряженности вокруг Украины. "Мы по-прежнему считаем, что есть время и возможности для того, чтобы этого не произошло, - отметил Кирби. - Мы не уверены, что президент [РФ Владимир] Путин принял окончательное решение, поэтому я воздержусь от спекуляций на тему того, что мы будем или не будем делать в случае вторжения".