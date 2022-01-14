США считают, что РФ не приняла окончательного решения о вторжении на Украину - Пентагон
22:00 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США считают, что российское руководство пока не приняло окончательного решения о якобы возможном вторжении на Украину. С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.
Ему был задан вопрос о том, какие меры США могут принять в случае эскалации напряженности вокруг Украины. "Мы по-прежнему считаем, что есть время и возможности для того, чтобы этого не произошло, - отметил Кирби. - Мы не уверены, что президент [РФ Владимир] Путин принял окончательное решение, поэтому я воздержусь от спекуляций на тему того, что мы будем или не будем делать в случае вторжения".
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