Подмосковье – лидер в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
22:07 14.01.2022
|
Фото пресс-службы правительства Московской области
«Московская область – один из самых разнообразных регионов в РФ, она состоит из множества малых и больших городов, близких и удаленных от Москвы. В Подмосковье создано первое в России Министерство благоустройства, которое централизует все процессы и контролирует ход работ на объектах, – отметил архитектор, урбанист, член экспертного совета по комфортной городской среде при Минстрое РФ Юрий Шередега. – Благодаря уникальному комплексному подходу и стандартам, которые разрабатывает и внедряет Министерство, программа комфортной городской среды достигает высоких результатов, которые мы наблюдаем уже четвертый год подряд».
В рейтинге участвовали 83 субъекта РФ за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые не являются получателями средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ. Он составлен на основе 39 показателей, среди которых – доля муниципальных образований, синхронизировавших благоустройство с другими программами, оценка жителями изменений городской среды, количество проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, создание центров компетенций.
«Могу отметить очень важную тенденцию, которую я наблюдаю в последнее время в Московской области, – особое внимание уделяется не только тому, что надо сделать, но и как, в каком виде. Ведь очень важно в какой среде вырастает человек – от этого формируется его вкус и в целом культурное развитие, – отметил скульптор Григорий Орехов, автор въездных стел, которые стали символом Московской области. – Благоустройство парков, набережных, публичных мест, как раз и помогает формировать эстетический вкус в человеке».
В 2020 году в Московской области привели в порядок 35 общественных территорий, в 14 парках культуры и отдыха обновили парковую инфраструктуру. Кроме того, комплексно благоустроили 687 дворовых территорий.
НОВОСТИ
- 22:40 14.01.2022
- Пентагон подтвердил наличие у США данных о подготовке РФ предлога для вторжения на Украину
- 22:00 14.01.2022
- США считают, что РФ не приняла окончательного решения о вторжении на Украину - Пентагон
- 21:20 14.01.2022
- Глава Совбеза Украины возложил на Россию ответственность за кибератаки
- 20:40 14.01.2022
- Россия готовит диверсию на Украине для оправдания военного вторжения, считают в США - CNN
- 20:00 14.01.2022
- За пять дней заболеваемость ковидом в России выросла на 20,2% - Голикова
- 19:20 14.01.2022
- ФНБ будет пополнен на 3,1 трлн руб. по итогам 2021 г. - Силуанов
- 19:18 14.01.2022
- Эксперты обсудили этику цифровой приватности граждан
- 18:40 14.01.2022
- Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным
- 18:00 14.01.2022
- Пик инфляции в РФ пройден - Силуанов
- 17:32 14.01.2022
- Планируемый запрет на пластик не коснется товаров, которым нет альтернативы - Абрамченко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать