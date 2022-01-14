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НОВОСТИ

Подмосковье – лидер в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

22:07 14.01.2022

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Фото пресс-службы правительства Московской области
Московская область возглавила сформированный Минстроем РФ рейтинг регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. По итогам 2019 года Подмосковье также оказалось на первом месте.

«Московская область – один из самых разнообразных регионов в РФ, она состоит из множества малых и больших городов, близких и удаленных от Москвы. В Подмосковье создано первое в России Министерство благоустройства, которое централизует все процессы и контролирует ход работ на объектах, – отметил архитектор, урбанист, член экспертного совета по комфортной городской среде при Минстрое РФ Юрий Шередега. – Благодаря уникальному комплексному подходу и стандартам, которые разрабатывает и внедряет Министерство, программа комфортной городской среды достигает высоких результатов, которые мы наблюдаем уже четвертый год подряд».

В рейтинге участвовали 83 субъекта РФ за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые не являются получателями средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ. Он составлен на основе 39 показателей, среди которых – доля муниципальных образований, синхронизировавших благоустройство с другими программами, оценка жителями изменений городской среды, количество проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, создание центров компетенций.

«Могу отметить очень важную тенденцию, которую я наблюдаю в последнее время в Московской области, – особое внимание уделяется не только тому, что надо сделать, но и как, в каком виде. Ведь очень важно в какой среде вырастает человек – от этого формируется его вкус и в целом культурное развитие, – отметил скульптор Григорий Орехов, автор въездных стел, которые стали символом Московской области. – Благоустройство парков, набережных, публичных мест, как раз и помогает формировать эстетический вкус в человеке».

В 2020 году в Московской области привели в порядок 35 общественных территорий, в 14 парках культуры и отдыха обновили парковую инфраструктуру. Кроме того, комплексно благоустроили 687 дворовых территорий.

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