С 16 января все печатные СМИ должны издаваться на украинском языке, но есть исключения
09:10 16.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В соответствии с законом печатные средства массовой информации могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке. Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день», — рассказал накануне уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в «Фейсбуке».
Нормы закона не будут распространяться на печатные издания на крымско-татарском и других языках так называемых коренных народов Украины (крымские татары, караимы, крымчаки), на английском или другом официальном языке ЕС. Под эти исключения не подпадает русский язык.
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