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Власти Австралии унизили себя издевательством над спортсменом - Президент Сербии

13:20 16.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич поддержал сербского теннисиста Новака Джоковича после решения австралийского суда, назвав подобное отношение к спортсмену охотой на ведьм. Об этом в субботу сообщила газета «Телеграф».

«Если бы они сразу сказали, что невакцинированные не могут въехать [в Австралию], он бы и не приехал. А так, он сделал все, что доложен был, а затем начались придирки невиданных масштабов, что-то вроде охоты на ведьм», — заявил президент.

Вучич в телефонном разговоре с Джоковичем отметил, что австралийские власти унизили себя издевательством над спортсменом и теннисист «может возвращаться с высоко поднятой головой в свою страну».

«Те, кто хотел продемонстрировать <…> какие-то принципы, показали, что у них нет принципов. Издевались над теннисистом 10 дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали с первого дня», — возмутился президент.

Вучич подчеркнул, что на примере Джоковича хотели показать, как функционирует «мировой порядок, и что они могут сделать с каждым». Президент отметил, что австралийский суд «соврал о количестве вакцинированных в Сербии», занизив этот показатель. «В Сербии количество вакцинированных больше, чем во многих странах ЕС, особенно в соседних странах, как в Болгарии, Румынии, Словакии, даже в Эстонии», — подчеркнул президент.

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