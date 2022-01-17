0
0
0
НОВОСТИ

Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя КНБ Казахстана

11:05 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением в понедельник освободил от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики Самата Абиша, который является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.

"Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:02 17.01.2022
Порошенко заявил, что пограничники пытались не пустить его на территорию Украины
0
31
10:32 17.01.2022
Депутат Федоров предложил нанести удар ядерным оружием по военному полигону в США
0
110
10:20 17.01.2022
Любой штамм коронавируса как "живая вакцина" может привести к летальному исходу - Гинцбург
0
116
10:05 17.01.2022
Темпы роста ВВП Китая в 2021 году достигли максимума за 10 лет, составив 8,1% - Госстат
0
159
10:00 17.01.2022
В отставку после протестов ушел уже третий зять Назарбаева
0
146
09:32 17.01.2022
Ученые спрогнозировали, когда в РФ произойдет пик заболеваемости "омикроном"
0
221
09:20 17.01.2022
В СК предложили усовершенствовать статью УК о сокрытии имущества неплательщиком налогов
0
207
09:05 17.01.2022
Власти Австралии разрешили въезд в страну иностранцам, привитым "Спутником V"
0
208
09:00 17.01.2022
Россия «намекнула» на перемещение ракет ближе к США - NYT
0
215
08:00 17.01.2022
Улучшения экономики в 2022 г. ожидают более 75% глав крупнейших компаний
0
279

Возврат к списку