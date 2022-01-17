Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя КНБ Казахстана
11:05 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением в понедельник освободил от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики Самата Абиша, который является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.
"Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в документе.
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