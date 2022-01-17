Суд лишил прав родителей девочки, около 6 лет не забиравших ее из перинатального центра
18:00 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресненский районный суд в понедельник лишил родительских прав биологических родителей девочки, которая около шести лет находилась в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил иск отдела социальной защиты населения района Хамовники в отношении Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина и лишил их родительских прав", - сказали в суде.
Как сообщалось ранее, девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" и после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных, где прожила около 6 лет. После того как история получила широкую огласку в СМИ, судьбой девочки заинтересовались органы опеки и попечительства и надзорное ведомство.
После рождения по медицинским показаниям ребенку оказывался комплекс реанимационных, диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, требующих длительного пребывания в условиях стационара. Руководство медцентра в январе 2019 года после очередного отказа родителей забрать ребенка обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию. По результатам проведенного медобследования девочка была выписана 20 марта 2019 года, но ее не забрали, после чего был составлен акт об оставлении ребенка, переданный в органы опеки и попечительства.
20 сентября 2019 года Гагаринским районным судом вынесено решение об обязании родителей забрать ребенка. Решение вступило в законную силу 18 ноября 2019 года апелляционным определением Мосгорсуда. Родители в добровольном порядке решение не исполнили, поэтому 5 декабря исполнительные листы, обязывающие родителей забрать ребенка, были сданы в Федеральную службу судебных приставов. 5 февраля 2020 года Пресненский суд решил передать ребенка в органы опеки, ограничив родителей в правах.
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