0
0
103
НОВОСТИ

Суд лишил прав родителей девочки, около 6 лет не забиравших ее из перинатального центра

18:00 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресненский районный суд в понедельник лишил родительских прав биологических родителей девочки, которая около шести лет находилась в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил иск отдела социальной защиты населения района Хамовники в отношении Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина и лишил их родительских прав", - сказали в суде.

Как сообщалось ранее, девочка родилась в 2014 году в клинике "Мать и дитя" и после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных, где прожила около 6 лет. После того как история получила широкую огласку в СМИ, судьбой девочки заинтересовались органы опеки и попечительства и надзорное ведомство.

После рождения по медицинским показаниям ребенку оказывался комплекс реанимационных, диагностических, лечебных и реабилитационных процедур, требующих длительного пребывания в условиях стационара. Руководство медцентра в январе 2019 года после очередного отказа родителей забрать ребенка обратилось в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить ситуацию. По результатам проведенного медобследования девочка была выписана 20 марта 2019 года, но ее не забрали, после чего был составлен акт об оставлении ребенка, переданный в органы опеки и попечительства.

20 сентября 2019 года Гагаринским районным судом вынесено решение об обязании родителей забрать ребенка. Решение вступило в законную силу 18 ноября 2019 года апелляционным определением Мосгорсуда. Родители в добровольном порядке решение не исполнили, поэтому 5 декабря исполнительные листы, обязывающие родителей забрать ребенка, были сданы в Федеральную службу судебных приставов. 5 февраля 2020 года Пресненский суд решил передать ребенка в органы опеки, ограничив родителей в правах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 17.01.2022
Белоруссия и РФ проведут проверку сил реагирования Союзного государства
0
102
12:05 17.01.2022
В Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военных - Лукашенко
0
115
11:32 17.01.2022
Эстония готова разместить до 5 тыс. солдат сил быстрого реагирования НАТО - Минобороны
0
124
10:32 17.01.2022
Депутат Федоров предложил нанести удар ядерным оружием по военному полигону в США
0
158
16:20 15.01.2022
На остров Готланд Швеция перебросила дополнительные войска
0
474
13:20 15.01.2022
Лукашенко: Операция ОДКБ в Казахстане была разработана президентами России и Беларуси в течение часа
0
466
11:20 14.01.2022
Внезапная проверка боевой готовности началась в Восточном военном округе - МО РФ
0
678
08:00 13.01.2022
Столтенбергу пришлось объяснять, почему ЕС не позвали на переговоры НАТО с РФ
0
900
07:45 13.01.2022
Ракету "Циркон" госкомиссия предложила принять на вооружение - СМИ
0
874
21:35 12.01.2022
Шерман назвал темы, по которым НАТО может сотрудничать с Россией
0
833

Возврат к списку