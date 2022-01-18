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Цена нефти марки Brent на бирже ICE достигла $88 за баррель

11:00 18.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 г. на лондонской бирже ICE росла на 1,76% и достигла $88 за баррель, свидетельствуют во вторник данные торговой площадки на 10:32 мск. В последний раз стоимость Brent достигала $88 за баррель в октябре 2014 года.

К 10:37 мск нефть Brent торговалась на уровне $87,86 за баррель (+1,6%).

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