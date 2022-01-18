Грызлов подтвердил, что останется на посту главы высшего совета "Единой России"

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов подтвердил, что продолжит занимать пост председателя высшего совета партии "Единая Россия".

"Да, буду совмещать", - сказал он в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о совмещении должностей посла и главы высшего совета "Единой России". "Я на 5 лет избран на эту должность съездом партии. Напомню, что руководителем комиссии партии по международным делам является глава МИД России Сергей Викторович Лавров", - отметил Грызлов.