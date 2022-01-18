США пытаются дискредитировать Олимпиаду в Пекине, Госдеп курирует эту кампанию - Нарышкин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия располагает информацией о развернутой США и некоторыми ее союзниками кампании, направленной против Олимпийских игр в Пекине, главную роль в ней играет Госдеп. Об этом заявил журналистам во вторник председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Должен сказать, что мы располагаем довольно обширной информацией по развернутой США и их наиболее одиозными, послушными союзниками масштабной кампании по агрессивному и злонамеренному вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады, - сказал он. - Мы видим их попытки дискредитировать организаторов Олимпийских игр в Пекине. Главную роль в этих действиях играет Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, который координирует всю антикитайскую активность по олимпийской тематике подконтрольных им неправительственных организаций и СМИ".

"Признаться, ничего нового в этой практике мы не усматриваем. Точно такие же разные методы использовались нашими недоброжелателями накануне зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году", - добавил Нарышкин.