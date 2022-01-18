Более 23 тыс. человек погибли в прошлом году в России в результате преступлений - МВД
17:12 18.01.2022
Свыше 23,3 тыс. человек погибли, почти 33 тыс. пострадали в прошлом году в России в результате преступлений. Об этом говорится в материалах статистики МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
"В результате преступных посягательств погибли 23,3 тыс. человек, здоровью 32,8 тыс. человек причинн тяжкий вред", - говорится в материалах.
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