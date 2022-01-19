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Гутерриш предложил Меркель работу в структуре ООН

09:00 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стать советником высокого уровня в структуре ООН. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в международной организации.

По их информации, Гутерриш направил письмо с предложением Меркель. Бывший канцлер ФРГ пока не дала ответ, однако в ООН не уверены, что она примет предложение, отмечает агентство.

Меркель занимала пост канцлера 16 лет. В 2018 году она заявила, что не будет выставлять кандидатуру на пятый срок. В 2021 году ее сменил на посту канцлера ФРГ социал-демократ Олаф Шольц.

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