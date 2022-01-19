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Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса - премьер

17:40 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Молдавии одобрило в среду на заседании введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса.

"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей", - сказала премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании, которое транслировала пресс-служба кабмина.

Она напомнила, что накануне поступило уведомление от "Газпрома" о возможном приостановлении поставок газа в республику, если газораспределительная компания "Молдовагаз" не рассчитается за текущее потребление газа.

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