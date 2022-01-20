Шольц предложил России признать, что сила в правде - Bloomberg
10:00 20.01.2022 Источник: Lenta.ru
Канцлер Германии Олаф Шольц в тексте своего выступления, подготовленного для Всемирного экономического форума (ВЭФ), сделал России предложение воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином. Об этом пишет Bloomberg.
Политик выразил мнение о том, что Москве пора признать, что «сила в правде» (right makes might), использовав цитату, известную по российскому фильму «Брат-2». Также Шольц заявил, что Берлин придерживается территориальной целостности Украины и готов защищать Киев от российской «агрессии». «Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — заключил канцлер ФРГ. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 20.01.2022
- Домашних животных включат в закон об обязательной маркировке
- 10:20 20.01.2022
- Новая система контроля космоса сможет отслеживать объекты от 5 см на орбитах до 2 500 км
- 10:05 20.01.2022
- Украине нужны серьезные изменения для вступления в НАТО - глава МИД Венгрии
- 09:32 20.01.2022
- В ЦРУ считают, что "гаванский синдром" не является результатом кампании враждебных сил
- 09:20 20.01.2022
- Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок
- 09:05 20.01.2022
- "Омикрон" особенно опасен для детей от двух до пяти лет, сообщили в Роспотребнадзоре
- 09:00 20.01.2022
- Байден заявил, что считает возможным новый саммит с Путиным
- 08:50 20.01.2022
- Эсминец ВМС США вторгся в территориальные воды Китая - Минобороны КНР
- 08:15 20.01.2022
- Цена на российскую нефть в Европе побила семилетний рекорд
- 08:00 20.01.2022
- Довольно теплая для января погода будет стоять в Москве 20 января
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать