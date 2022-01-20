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Шольц предложил России признать, что сила в правде - Bloomberg

10:00 20.01.2022 Источник: Lenta.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц в тексте своего выступления, подготовленного для Всемирного экономического форума (ВЭФ), сделал России предложение воспользоваться выгодами сотрудничества с Берлином. Об этом пишет Bloomberg.

Политик выразил мнение о том, что Москве пора признать, что «сила в правде» (right makes might), использовав цитату, известную по российскому фильму «Брат-2». Также Шольц заявил, что Берлин придерживается территориальной целостности Украины и готов защищать Киев от российской «агрессии». «Российская сторона знает о нашей решимости. Надеюсь, она также осознает, что выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации», — заключил канцлер ФРГ.  Lenta.Ru

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