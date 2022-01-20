Польский солдат на границе с Белоруссией получил ранение головы во время атаки мигрантов
11:20 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польский солдат, несущий службу на границе с Белоруссией, попал в больницу после ранения в голову, полученного в результате удара камнем, брошенного с белорусской стороны. Об этом сообщила в четверг в "Твиттере" Пограничная охрана республики.
"Солдат Войска Польского был ударен камнем по голове. Он в больнице", - информировала служба.
По данным польских пограничников, 19 января польско- белорусскую границу пытались нелегально пересечь 38 человек. "На участке подразделения погранохраны в местности Мельник группа из 30 иностранцев при поддержке белорусских служб силой форсировала границу. Они задержаны. Это граждане Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии", - указано в сообщении.
Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала прошлого года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки.
В последние месяцы мигранты периодически пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами. Всего за минувший год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нелегальных мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их было только 122.
По оценке польских служб, на данный момент около 4-5 тысяч нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу, могут оставаться на территории Белоруссии.
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