ЕП намерен требовать международного расследования событий в Казахстане - проект резолюции
13:05 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Европарламента (ЕП) намерены принять в четверг резолюцию с призывом к международному расследованию недавних событий в Казахстане. Проект документа опубликован на сайте этого европейского института власти.
"Призываем Евросоюз и международное сообщество немедленно начать международное расследование преступлений, совершенных против казахстанского народа во время двухнедельных демонстраций в Казахстане, в том числе исчезновения, пытки и произвольные задержания, а также действия снайперов, убивших или ранивших мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних, в Алма-Ате и других городах Казахстана", - гласит один из пунктов проекта резолюции.
Европарламентарии выражают сожаление в связи с "гибелью людей в ходе мирных демонстраций", выступая за право граждан на выражение несогласия с политикой властей. Вместе с тем, хотя в проекте резолюции и говорится, что в ходе протестов погибло 19 сотрудников правоохранительных органов, полиция и прочие службы безопасности упоминаются исключительно в контексте "ограничения свобод", насилия и произвольных задержаний. В документе содержится призыв к властям Казахстана освободить задержанных политических активистов и пересмотреть закон об общественных собраниях, чтобы люди могли "проводить манифестации мирно, в соответствии с международными нормами".
Депутаты призывают Совет ЕС, где сейчас председательствует Франция, ввести персональные санкции против высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за "серьезные нарушения на манифестациях в январе 2022 года". Сделать это предлагается в рамках механизма ограничений за нарушения прав человека в третьих странах, который предусматривает запрет физическим лицам на въезд на территорию Евросоюза и блокирование их финансовых активов в государствах ЕС. Депутаты приветствовали предложение внешнеполитической службы ЕС "оказать содействие в мирном разрешении кризиса" в своем заявлении от 8 января, однако выразили сожаление в связи с "отсутствием дипломатической инициативы" со стороны Брюсселя по урегулированию кризиса.
Проект резолюции будет вынесен на голосование пленарной сессии Европарламента в Страсбурге в четверг вечером. Все резолюции этого европейского института носят рекомендательный характер и необязательны к исполнению.
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