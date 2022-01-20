Власти Чехии не разрешили олимпийцам лететь в Пекин бортом ВВС из-за остановки в РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чешские власти отказались предоставить национальной олимпийской сборной, направляющейся на Игры в Пекин, самолет из правительственного авиаотряда, находящегося в ведении ВВС, из-за плохих отношений республики с Россией, где спортсменам придется сделать промежуточную остановку. Об этом заявил в четверг журналистам председатель Олимпийского комитета страны Иржи Кейвал.

"Во второй половине декабря [прошлого года] мы получили [от властей] информацию, что так как [запрашиваемый правительственный] самолет [фактически] принадлежит министерству обороны и это, собственно говоря, самолет НАТО, а Чехия [в данный момент] имеет такие отношения с Россией, какие имеет, то велика вероятность, что мы не получим [российские] визы, чтобы совершить [в России] промежуточную посадку, - отметил Кейвал. - Мы не можем рисковать [не попасть в Пекин], не зная то, отнесутся ли к нам российские чиновники хорошо или плохо".

Руководство Олимпийского комитета в ускоренном порядке рассмотрело возможности перелета национальной сборной команды из Праги в Пекин. Было принято решение заключить соглашение с Korean Air. Бортом этой корейской авиакомпании чешские спортсмены будут доставлены в столицу Китая.