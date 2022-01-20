Власти Чехии не разрешили олимпийцам лететь в Пекин бортом ВВС из-за остановки в РФ
14:32 20.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чешские власти отказались предоставить национальной олимпийской сборной, направляющейся на Игры в Пекин, самолет из правительственного авиаотряда, находящегося в ведении ВВС, из-за плохих отношений республики с Россией, где спортсменам придется сделать промежуточную остановку. Об этом заявил в четверг журналистам председатель Олимпийского комитета страны Иржи Кейвал.
"Во второй половине декабря [прошлого года] мы получили [от властей] информацию, что так как [запрашиваемый правительственный] самолет [фактически] принадлежит министерству обороны и это, собственно говоря, самолет НАТО, а Чехия [в данный момент] имеет такие отношения с Россией, какие имеет, то велика вероятность, что мы не получим [российские] визы, чтобы совершить [в России] промежуточную посадку, - отметил Кейвал. - Мы не можем рисковать [не попасть в Пекин], не зная то, отнесутся ли к нам российские чиновники хорошо или плохо".
Руководство Олимпийского комитета в ускоренном порядке рассмотрело возможности перелета национальной сборной команды из Праги в Пекин. Было принято решение заключить соглашение с Korean Air. Бортом этой корейской авиакомпании чешские спортсмены будут доставлены в столицу Китая.
НОВОСТИ
- 15:12 20.01.2022
- ЕС и Россия на переговорах в Москве "разошлись в анализе и политических оценках" - Мора
- 15:00 20.01.2022
- Путин наградил Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного
- 14:12 20.01.2022
- В России выявили 38 850 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 14:01 20.01.2022
- Подмосковье приняло меры в связи с распространением «омикрона»
- 14:00 20.01.2022
- В Москве выявили 11 557 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
- 13:32 20.01.2022
- НАТО вторгается в другие страны, действует обманом, это приведет к ее распаду - президент Ирана
- 13:20 20.01.2022
- Кремль не комментирует идею КПРФ о признании ДНР и ЛНР до рассмотрения документа в Думе
- 13:05 20.01.2022
- ЕП намерен требовать международного расследования событий в Казахстане - проект резолюции
- 13:00 20.01.2022
- Госдума приняла поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года
- 12:55 20.01.2022
- Муфтий Гайнутдин считает символичным намаз иранского президента в Кремле
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать