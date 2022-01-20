Итоги встречи с Лавровым покажут есть ли возможность для дальнейшего диалога - Блинкин

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что его запланированная на пятницу встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, вероятно, поможет понять, есть ли возможность для дальнейшего дипломатического взаимодействия в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил в четверг на совместной пресс-конференции с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок.



Говоря об указанной встрече, Блинкен отметил: "Я думаю, что это хорошая возможность, поскольку с прошлой недели, когда были очень интенсивные консультации с Россией в рамках диалога по стратегической стабильности между РФ и США, в Совете Россия - НАТО и в ОБСЕ, у всех нас была возможность подумать над услышанным друг от друга. У россиян, полагаю, была возможность вернуться и проконсультироваться с президентом [России Владимиром] Путиным. У нас была возможность провести тесные консультации между собой".



"И теперь, думаю, мы сможем увидеть, возможно, по итогам встреч завтра [в пятницу], есть ли все еще возможность для дальнейшего продвижения вперед путем дипломатии, чего настроены добиваться США и Германия", - добавил госсекретарь США.



