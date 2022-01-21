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США не давали России "зеленый свет" на "незначительное вторжение" на Украину - Псаки

09:05 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден своим высказыванием относительно "незначительного вторжения" России на Украину не давал Москве на это "зеленый свет". Соответствующее заявление сделала в четверг в эфире телеканала Си-эн-эн пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ведущий поинтересовался у пресс-секретаря Белого дома, значит ли высказывание Байдена на пресс-конференции в среду, что США дают России "зеленый свет" на осуществление "незначительного вторжения" на Украину. "Это абсолютно не отражает наши намерения, и это совершенно не тот посыл, который мы и в первую очередь президент пытались донести до президента [России Владимира] Путина", - заявила Псаки.

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