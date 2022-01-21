Цены на газ в ЕС выросли в 3 квартале 2021 года в шесть раз в годовом исчислении - ЕК

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на газ на спотовом рынке в ЕС выросли в 3 квартале 2021 года в шесть раз по сравнению с 3 кварталом 2020 года и почти вдвое по сравнению со вторым кварталом 2021 года, цены на газ для физических лиц в ряде городов ЕС удвоились. Об этом говорится в опубликованном в четверг отчете Еврокомиссии о состоянии газового рынка ЕС в третьем квартале 2021 года.

Еврокомиссия отмечает, что в обозримом будущем нельзя ожидать существенного падения цен.

"Спотовые цены на европейских хабах в третьем квартале 2021 года выросли на 85-95% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, составляя в среднем 47-49 евро за мегаватт/час (МВтч). Это примерно в 6 раз выше, чем цены в третьем квартале 2020 года", - говорится в отчете.

"Цены на газ для частных потребителей в столицах государств ЕС выросли к ноябрю в среднем почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в четырех городах цены для потребителей выросли более чем вдвое", - говорится в документе.

Рыночные тенденции "не позволяют ожидать снижения цен до средних показателей прошлых лет в 15-25 евро за МВтч", "не создают сильных стимулов для заполнения газохранилищ в 2022 году", отмечается в докладе.