Более 40% россиян назвали причиной для желания уволиться небольшую зарплату - опрос
12:32 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 40% россиян назвали недовольство зарплатой основной причиной для желания уволиться с работы в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра "Зарплаты.ру", проведенного среди 1 730 жителей по всей стране.
"В 2022 году 17% россиян хотели бы уволиться. Основные причины, по которым опрошенные хотят это сделать: низкий уровень оплаты труда и проблемы с получением зарплаты - 44%, недовольство со стороны начальства качеством выполнения работы - 15%, сокращение штата, закрытие организации - 10%, отсутствие желания трудиться на нелюбимой работе - 10%", - отмечается в материалах исследования, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Среди других мотивов напряженные отношения с руководством (7%) , невозможность справляться со своими трудовыми обязанностями (6%), проблемы с коллегами (5%), несогласие с корпоративной культурой компании (3%).
Больше всего респондентов, задумывающихся о смене места работы в этом году, в сферах общественного питания (16%), бухгалтерии, финансах, банках (14%), продажах (12%), среди рабочего персонала (10%), в розничной торговле (9%), образовании, науке и т. п. (8%).
Наиболее привлекательными отраслями, в которых россияне подыскивают варианты новой работы, являются IТ - 19%, сфера услуг - 14%, логистика - 10%. Около 5% хотят открыть свое дело. Согласно результатам опроса, основными препятствиями для жителей страны при смене работы на более подходящую являются нежелание переучиваться "с нуля" и страх потерять стабильность.
Наиболее значимыми параметрами для выбора места трудоустройства жители страны считают высокую зарплату со своевременной ее индексацией - так ответили 66%. На втором месте надежность компании - 22%, хорошая репутация организации важна лишь для 5% опрошенных.
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