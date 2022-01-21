0
0
150
НОВОСТИ

Мишустин поручил перевести максимальное число сотрудников Минэнерго на удаленку

19:20 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики переведет максимальную часть своих сотрудников на удаленку по поручению председателя правительства Михаила Мишустина, сообщает Минэнерго в своем официальном Telegram-канале.

"Минэнерго России ведет работу по исполнению поручения председателя правительства Михаила Мишустина. В частности, сейчас формируются списки для максимального перевода сотрудников на удаленную работу с учетом обеспечения исполнения всех задач, возложенных на министерство", - говорится в сообщении Минэнерго.

Ранее Мишустин на фоне ситуации с коронавирусом поручил с 21 января по максимуму перевести в дистанционный формат как совещания, так и в целом работу федеральных органов власти. Это коснется в том числе аппарата правительства РФ, федеральных министерств и их территориальных подразделений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:30 21.01.2022
Украина получит от Канады помощь в размере 120 млн канадских долларов - Зеленский
0
17
19:10 21.01.2022
Генсек ООН заметил, что уровень недоверия между мировыми державами достиг пика
0
168
19:00 21.01.2022
По делу о наркотиках буде допрошен премьер-министра Черногории - СМИ
0
175
18:55 21.01.2022
В Москве загруженность дорог достигла 10 баллов
0
186
17:40 21.01.2022
Бортпроводники могут начать использовать наручники и ремни против дебоширов - Минтранс
0
232
17:12 21.01.2022
ЦБ РФ получил анонимную угрозу о минировании, персонал эвакуирован, идет проверка
0
259
17:00 21.01.2022
Мишустин поручил перевести правительство на дистанционный формат работы
0
296
16:32 21.01.2022
У Турции мирные отношения с РФ, которых не было в истории - Эрдоган
0
344
16:12 21.01.2022
В России необходимо создать несколько крупных агломераций в противовес Москве - Кудрин
0
373
16:00 21.01.2022
Вашингтон на следующей неделе передаст письменные ответы на предложения Москвы - Лавров
0
349

Возврат к списку