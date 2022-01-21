Мишустин поручил перевести максимальное число сотрудников Минэнерго на удаленку
19:20 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Минэнерго России ведет работу по исполнению поручения председателя правительства Михаила Мишустина. В частности, сейчас формируются списки для максимального перевода сотрудников на удаленную работу с учетом обеспечения исполнения всех задач, возложенных на министерство", - говорится в сообщении Минэнерго.
Ранее Мишустин на фоне ситуации с коронавирусом поручил с 21 января по максимуму перевести в дистанционный формат как совещания, так и в целом работу федеральных органов власти. Это коснется в том числе аппарата правительства РФ, федеральных министерств и их территориальных подразделений.
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