Мишустин поручил перевести максимальное число сотрудников Минэнерго на удаленку

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство энергетики переведет максимальную часть своих сотрудников на удаленку по поручению председателя правительства Михаила Мишустина, сообщает Минэнерго в своем официальном Telegram-канале.



"Минэнерго России ведет работу по исполнению поручения председателя правительства Михаила Мишустина. В частности, сейчас формируются списки для максимального перевода сотрудников на удаленную работу с учетом обеспечения исполнения всех задач, возложенных на министерство", - говорится в сообщении Минэнерго.



Ранее Мишустин на фоне ситуации с коронавирусом поручил с 21 января по максимуму перевести в дистанционный формат как совещания, так и в целом работу федеральных органов власти. Это коснется в том числе аппарата правительства РФ, федеральных министерств и их территориальных подразделений.



