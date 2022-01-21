Украина получит от Канады помощь в размере 120 млн канадских долларов - Зеленский

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада решила выделить Украине 120 млн канадских долларов (96,2 млн долларов США) в качестве помощи. Соответствующее сообщение разместил в пятницу на своей странице в "Твиттере" украинский президент Владимир Зеленский, связав такое решение с обеспечением безопасности в Европе.



"Приветствую решение Канады выделить $120 млн на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует приверженность духу особого партнерства между нашими странами", - написал он, использовав при этом типографский символ, которым обозначаются как канадский, так и американский доллары.



Между тем практически одновременно власти в Оттаве сообщили, что предложили Киеву 120 млн канадских долларов на поддержку экономической устойчивости и проведение реформ, но только в качестве кредита.



