Украина получит от Канады помощь в размере 120 млн канадских долларов - Зеленский
20:30 21.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Приветствую решение Канады выделить $120 млн на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует приверженность духу особого партнерства между нашими странами", - написал он, использовав при этом типографский символ, которым обозначаются как канадский, так и американский доллары.
Между тем практически одновременно власти в Оттаве сообщили, что предложили Киеву 120 млн канадских долларов на поддержку экономической устойчивости и проведение реформ, но только в качестве кредита.
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