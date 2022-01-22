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Зеленский ввел санкции против ряда физических и юридических лиц РФ

08:50 22.01.2022 Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против России, сообщается на сайте главы государства. Под них попали дизайнер Артемий Лебедев и полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе президента.

Ограничения предусматривают блокировку активов и предотвращение оттока капитала с Украины.

Вместе с Лебедевым в списке 52 человека, большинство — российские судьи. Под украинскими санкциями также оказались 24 юридических лица.  РБК

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