Зеленский ввел санкции против ряда физических и юридических лиц РФ
08:50 22.01.2022 Источник: РБК
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против России, сообщается на сайте главы государства. Под них попали дизайнер Артемий Лебедев и полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе президента.
Ограничения предусматривают блокировку активов и предотвращение оттока капитала с Украины.
Вместе с Лебедевым в списке 52 человека, большинство — российские судьи. Под украинскими санкциями также оказались 24 юридических лица. РБК
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