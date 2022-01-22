В Москве арестован основатель хакерской группы The Infraud Organization - источник
10:00 22.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ России и российские правоохранительные органы задержали четверых участников хакерской группы The Infraud Organization, предполагаемый основатель которой Андрей Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Новак арестован, а еще трое предполагаемых хакеров отправлены под домашний арест.
"В ходе оперативно-разыскной деятельности российским спецслужбам при оперативной поддержке правоохранительных органов и содействии правоохранителей из Соединенных Штатов Америки удалось установить и задержать четверых членов хакерской группировки The Infraud Organization, основным способом получения дохода которой является использование похищенных данных кредитных карт. Предполагаемый основатель преступной группировки Андрей Сергеевич Новак, находящийся в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве, арестован на два месяца, еще трое членов группы - Кирилл Самокутяев, Константин Владимирович Бергман и Марк Аврамович Бергман - отправлены под домашний арест", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, следствие продолжает устанавливать других членов международной хакерской организации The Infraud Organization.
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