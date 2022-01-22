США отказали в визе российскому космонавту для тренировок в американском центре
10:30 22.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США без объяснения причин отказались выдать визу космонавту Роскосмоса Николаю Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник, знакомый с ситуацией.
"США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу, полет которого на МКС запланирован на весну 2023 года. Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона", - заявил собеседник агентства.
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