США отказали в визе российскому космонавту для тренировок в американском центре

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США без объяснения причин отказались выдать визу космонавту Роскосмоса Николаю Чубу, который должен был полететь в США для участия в тренировках в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник, знакомый с ситуацией.

"США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту "Роскосмоса" Николаю Чубу, полет которого на МКС запланирован на весну 2023 года. Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона", - заявил собеседник агентства.