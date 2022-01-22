Андрей Воробьев: Чтобы обеспечить жителям медпомощь в период «омикрона», в Подмосковье усилили первичное звено
13:50 22.01.2022
В интервью телеканалу «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что в регионе количество вызовов врачей на дом за последнее время увеличилось в несколько раз. Существенно возросла и нагрузка на поликлиники. С понедельника они будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Увеличено количество терапевтов на приеме, потоки больных и здоровых пациентов разделены. Для работы в колл-центре привлечены студенты медицинских учебных заведений. С температурой до 38 градусов на прием можно попасть без записи. Если она выше - надо вызвать врача на дом по телефону 122 либо через портал госуслуг Московской области.
Между тем, несмотря на рост выявляемых заболевших, госпитализация пока не вызывает тревоги – половина развернутых в регионе коек пусты.
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