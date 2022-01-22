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НОВОСТИ

Россия мешала Молдавии стать независимой от СССР - Санду

15:00 22.01.2022 Источник: Газета.Ru

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помещать Кишиневу стать независимым от СССР. Такое заявление она сделала в беседе с румынским телеканалом Pro TV. «Война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова», — сказала политик.

По ее словам, силы, которые не хотели, чтобы Молдавия стала независимой от Советского Союза, пытались остановить данный процесс. «Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Молдавии», — сказала Санду, отвечая на вопрос журналиста о том, кого именно она имеет в виду под некими «силами».  Газета.Ru

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