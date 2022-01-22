Россия мешала Молдавии стать независимой от СССР - Санду
15:00 22.01.2022 Источник: Газета.Ru
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия направила «своих людей» в Приднестровье, чтобы помещать Кишиневу стать независимым от СССР. Такое заявление она сделала в беседе с румынским телеканалом Pro TV. «Война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова», — сказала политик.
По ее словам, силы, которые не хотели, чтобы Молдавия стала независимой от Советского Союза, пытались остановить данный процесс. «Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Молдавии», — сказала Санду, отвечая на вопрос журналиста о том, кого именно она имеет в виду под некими «силами». Газета.Ru
НОВОСТИ
- 16:00 22.01.2022
- Штамм "омикрон" обнаружен во всех регионах Поволжья
- 14:00 22.01.2022
- Крым не вернется в состав Украины - глава ВМС ФРГ
- 13:50 22.01.2022
- Андрей Воробьев: Чтобы обеспечить жителям медпомощь в период «омикрона», в Подмосковье усилили первичное звено
- 13:00 22.01.2022
- Американское издание рассказало о самолетах, шпионящих за Россией
- 12:30 22.01.2022
- В Москве за сутки выявили 16 094 заболевших ковидом, это новый максимум за пандемию
- 12:00 22.01.2022
- В РФ за сутки выявили 57 212 заболевших ковидом, это максимум за пандемию
- 11:30 22.01.2022
- Кабмин РФ утвердил план по борьбе с "омикроном"
- 11:00 22.01.2022
- В Иркутской области два пожарных погибли при тушении дома - МЧС
- 10:30 22.01.2022
- США отказали в визе российскому космонавту для тренировок в американском центре
- 10:00 22.01.2022
- В Москве арестован основатель хакерской группы The Infraud Organization - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать