У Греции больше танков, чем у Германии и Франции, из-за угроз со стороны Турции - МИД
18:30 22.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Греция - страна с населением в 11 млн человек, но у нее больше танков, чем у Германии и Франции вместе взятых, и больше фрегатов, чем у Нидерландов, потому что ей угрожает соседняя Турция. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Греции Никос Дендиас на форуме в Хорватии, где он находился с визитом.
"Мы - небольшая страна, у нас население около 11 миллионов. Но у нас больше тяжелых танков, чем у Франции и Германии вместе взятых. У нас одни из самых крупных военно- воздушных сил в Европе, если не самые большие. У нас более 250 боевых самолетов третьего и четвертого поколения, а мы не самая большая экономика в Европе", - подчеркнул Дендиас в выступлении, которое размещено в его "Фейсбуке".
"Почему нам нужно все это? Потому что мы сталкиваемся с угрозой. Мы, Греция, единственная страна в мире, член ЕС, НАТО и так далее, которая сталкивается с ясной угрозой войны, casus belli, со стороны соседней Турции", - сказал глава МИД. "Так что мы должны иметь сильные вооруженные силы, очень сильную военную авиацию и большой военный флот. У нас больше фрегатов в море, чем, например, у Нидерландов", - сказал Дендиас.
Он задался вопросом, было бы это нужно, если бы была европейская армия, европейская военная авиация, европейский военный флот. "Была бы угроза войны со стороны какой-либо страны периферии против страны-члена ЕС? Ответ был бы таким: абсолютно "нет", - сказал Дендиас. По его словам, если говорить искренне, а не более дипломатическим языком, европейские вооруженные силы сейчас не существуют, но реальность "кричит" о необходимости их создания.
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