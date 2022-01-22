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Госдеп принял решение о начале в скором времени эвакуации семей сотрудников посольства США на Украине - Fox News

21:00 22.01.2022 Источник: Интерфакс

Госдепартамент США принял решение о начале в скором времени эвакуации семей сотрудников своего посольства на Украине, сообщает в субботу Fox News со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"Госдепартамент распорядился, чтобы семьи сотрудников посольства на Украине начали эвакуацию", - пишет в Твиттере корреспондент Fox News Лукас Томлинсон. По его информации, распоряжение могут начать выполнять "уже с понедельника.

Официальных сообщений госдепа на этот счет не поступало.

По данным собеседника Fox News, на следующей неделе госдеп, как ожидается, призовет граждан США покинуть Украину на пассажирских авиарейсах, пользуясь тем, что "пока такая возможность еще есть".

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