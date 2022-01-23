Задолженность Ирана перед ООН погасило правительство Республики Корея

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Республики Корея погасило иранскую задолженность по взносам перед ООН. Сообщение об этом размещено в воскресенье на сайте южнокорейского министерства планирования и финансов.



"Правительство [Южной] Кореи завершило выплату взноса Ирана в ООН в размере 18 млн долларов <...> иранских средств при активном сотрудничестве с соответствующими организациями, такими как Министерство финансов США и секретариат ООН <...>", - говорится в тексте.



Отмечается, что выплата была осуществлена за счет иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в связи с американскими санкциями.



