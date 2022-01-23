Задолженность Ирана перед ООН погасило правительство Республики Корея
09:20 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Правительство [Южной] Кореи завершило выплату взноса Ирана в ООН в размере 18 млн долларов <...> иранских средств при активном сотрудничестве с соответствующими организациями, такими как Министерство финансов США и секретариат ООН <...>", - говорится в тексте.
Отмечается, что выплата была осуществлена за счет иранских активов, замороженных в южнокорейских банках в связи с американскими санкциями.
НОВОСТИ
- 10:30 23.01.2022
- В Черногории прошли акции против смены правительства
- 10:20 23.01.2022
- Чиновники, саботирующие закон, виновны в нападение безнадзорных собак на людей - Бурматов
- 09:30 23.01.2022
- В ближайшие недели заболеваемость COVID-19 в РФ может превысить 400 тыс. человек ежедневно
- 09:10 23.01.2022
- Перед введением вакцинного пропуска во Франции около 38 тыс. человек вышли на акции протеста
- 21:00 22.01.2022
- Госдеп принял решение о начале в скором времени эвакуации семей сотрудников посольства США на Украине - Fox News
- 20:30 22.01.2022
- Киев требует разъяснить слова командующего ВМС ФРГ, что Крым не вернется в состав Украины
- 20:00 22.01.2022
- Женщина утонула в крещенской купели в Ленобласти
- 19:30 22.01.2022
- Пересадка сердца свиньи человеку не затрагивает этические вопросы, считают в РПЦ
- 19:00 22.01.2022
- МВД России предложило передать ему полномочия на проведение проверок патронов
- 18:30 22.01.2022
- У Греции больше танков, чем у Германии и Франции, из-за угроз со стороны Турции - МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать