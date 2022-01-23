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Перед введением вакцинного пропуска во Франции около 38 тыс. человек вышли на акции протеста

09:10 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Субботние акции протеста против принудительной вакцинации накануне введения вакцинного пропуска во Франции собрали около 38 тыс. человек по всей стране. Такие данные приводит агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства внутренних дел страны.

Из них 5,2 тыс. человек прошли по улицам Парижа, где уже не первый выходной организуется сразу несколько маршей со схожими лозунгами. Одна из крупнейших манифестаций за пределами столицы прошла в Марселе и насчитывала около 1 тыс. участников.

Хотя большинство из примерно 170 акций прошли в мирном ключе, два чиновника из Перпиньяна на юге Франции сообщили, что на них напала группа противников принудительной вакцинации. По их словам, более 250 человек направились к их офису и начали стучать в окна. Когда же местный депутат от правящей партии "Республика на марше" Ромен Грау и парламентский советник главы Минюста Гильем Жервилла вышли в людям, чтобы поговорить с ними, агрессивно настроенные граждане начали оскорблять их и несколько раз ударили, после чего разбили окно в бюро депутата.

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