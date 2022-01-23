В "обозримом и необозримом будущем" Украина не станет членом НАТО - бывший генсек альянса
16:30 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В обозримом и необозримом будущем они [Украина] не станут членом НАТО. На мой взгляд, все, кто присутствовали в Бухаресте, знали об этом", - сказал экс-генсек в опубликованном в воскресенье интервью британской газете "Файнэншл таймс".
При этом он добавил, что, по его мнению, НАТО не следовало давать каких-либо гарантий о вступлении Украины в альянс. "Оглядываясь назад, для НАТО было бы предпочтительнее подтвердить [приверженность] политике открытых дверей. Но легко говорить сейчас", - отметил Яап де Хооп Схеффер.
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