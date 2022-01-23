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В "обозримом и необозримом будущем" Украина не станет членом НАТО - бывший генсек альянса

16:30 23.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший генеральный секретарь НАТО (2004-2009) Яап де Хооп Схеффер считает, что Украина не станет государством - членом альянса в "обозримом и необозримом будущем". Соответствующее мнение экс- руководитель организации выразил, комментируя последствия бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было принято решение, что "Украина и Грузия станут членами альянса".

"В обозримом и необозримом будущем они [Украина] не станут членом НАТО. На мой взгляд, все, кто присутствовали в Бухаресте, знали об этом", - сказал экс-генсек в опубликованном в воскресенье интервью британской газете "Файнэншл таймс".

При этом он добавил, что, по его мнению, НАТО не следовало давать каких-либо гарантий о вступлении Украины в альянс. "Оглядываясь назад, для НАТО было бы предпочтительнее подтвердить [приверженность] политике открытых дверей. Но легко говорить сейчас", - отметил Яап де Хооп Схеффер.

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