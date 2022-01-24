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НОВОСТИ

ЕС выделит Киеву 1,2 млрд евро из-за конфликта

17:12 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро в связи с конфликтом в стране, а также готовит новой пакет макрофинансовой помощи. Об этом сообщила в понедельник журналистам глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня я объявляю новый пакет помощи в форме чрезвычайных займов и грантов. Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта. Мы рассчитываем, что Совет и Европарламент как можно скорее утвердят этот пакет", - сказала она.

"Более того, скоро мы начнем работать над второй - более большой - программой макрофинансовой помощи, чтобы поддержать усилия по модернизации страны", - добавила фон дер Ляйен.

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