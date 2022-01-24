ЕС выделит Киеву 1,2 млрд евро из-за конфликта
17:12 24.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз выделит Украине 1,2 млрд евро в связи с конфликтом в стране, а также готовит новой пакет макрофинансовой помощи. Об этом сообщила в понедельник журналистам глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня я объявляю новый пакет помощи в форме чрезвычайных займов и грантов. Прежде всего, Еврокомиссия предлагает новый пакет макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро. Этот пакет поможет Украине сейчас удовлетворить финансовые потребности из-за конфликта. Мы рассчитываем, что Совет и Европарламент как можно скорее утвердят этот пакет", - сказала она.
"Более того, скоро мы начнем работать над второй - более большой - программой макрофинансовой помощи, чтобы поддержать усилия по модернизации страны", - добавила фон дер Ляйен.
НОВОСТИ
- 17:12 24.01.2022
- "Он здорово помог людям": Сергей Степашин рассказал о роли Михаила Гуцериева в спасении заложников
- 17:00 24.01.2022
- Неизвестный открыл стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге
- 16:40 24.01.2022
- Губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых социальных выплатах в Подмосковье
- 16:32 24.01.2022
- Решение о передаче скифского золота Украине обжаловано в ВС Нидерландов
- 16:27 24.01.2022
- Партнерами программы "СберСпасибо" стали компании "СберПраво" и "СберАвтоподписка"
- 16:12 24.01.2022
- Концентрация Киевом ВС на линии соприкосновения говорит о подготовке наступления - Песков
- 16:00 24.01.2022
- Нидерландский сенатор Тини Кокс избран новым председателем ПАСЕ
- 15:34 24.01.2022
- Сбер открыл продажи своей первой умной медиаколонки SberBox Time
- 15:32 24.01.2022
- Российские военные не могут игнорировать действия НАТО в Европе - Песков
- 15:12 24.01.2022
- Вооруженные силы ДНР находятся в режиме повышенной боевой готовности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать