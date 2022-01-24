"Он здорово помог людям": Сергей Степашин рассказал о роли Михаила Гуцериева в спасении заложников

17:12

Бывший глава МВД и правительства РФ Сергей Степашин рассказал о роли, сыгранной предпринимателем Михаилом Гуцериевым в процессе освобождения людей, похищаемых ради выкупа на Северном Кавказе в 1990-2000-х годах. Воспоминания Степашина опубликовала «Российская газета».

В середине 90-х годов Гуцериев курировал развитие Зоны экономического благоприятствования «Ингушетия», куда стали приезжать по приглашению иностранные специалисты строить заводы, дороги, аэропорт и многое другое. Однако криминогенная обстановка в те годы поставила под вопрос дальнейшее развитие региона – в первую очередь из-за участившихся случаев похищений людей ради выкупа.

В 1996 году Гуцериев впервые был вынужден организовывать операцию по спасению похищенного человека - жертвой бандитов стал словацкий сотрудник строительной компании Имрих Риго. Благодаря организаторским способностям Гуцериева, умению найти людей, которые обладают необходимой информацией и связями, ему удалось решить этот вопрос. 14 февраля 1997 года Имрих Риго был освобожден.

Аналогичная история потом произошла и с похищенными в 1997 году немцем Робертом Хиллом, который работал в компании, построившей в Ингушетии аэропорт, а так же с директором кирпичного завода из Сербии, Миланом Евтичем. Видя успешный опыт команды Гуцериева по освобождению заложников, к нему стали периодически обращаться за помощью и в других похожих случаях. Такие просьбы в том числе шли от руководства силовых ведомств.

Так, Сергей Степашин рассказал, что Гуцериев принимал участие в курируемых экс-министром внутренних дел операциях по освобождению полпреда Президента РФ Валентина Власова, а также представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев Винсента Кошетеля. «Благодаря (действиям Гуцериева) Кошетель был освобожден и вернулся в Москву. Он очень тепло отозвался и о тех, кто его спасал – меня вспомнил, Бориса Николаевича, Михаила Сафарбековича, Владимира Рушайло. Ширак потом позвонил Ельцину и высказал ему огромную благодарность», – рассказал Степашин «Российской газете».