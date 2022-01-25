Лидеры ведущих стран НАТО предупредили о последствиях в случае агрессии против Украины
09:20 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры ключевых стран НАТО, включая Германию, в ходе видеоконференции в понедельник вечером предупредили о последствиях в случае якобы возможной агрессии против Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. В беседе, посвященной ситуации вокруг Украины, помимо канцлера Германии Олафа Шольца, приняли участие президенты США Франции, Польши, премьеры Великобритании, Италии, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Все участники выразили большую обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск и вызванной Россией напряженностью. Они вместе выразили мнение, что Россия должна предпринять заметные шаги по деэскалации", - утверждали в правительстве ФРГ. "Все участники также были едины во мнении, что вопросы безопасности и стабильности в Европе следует решать посредством переговоров. Они подтвердили готовность продолжить соответствующие дипломатические усилия, в том числе в рамках усилий Германии и Франции в нормандском формате", - подчеркнул Хебештрайт по итогам видеоконференции.
"Они договорились о том, что новая российская агрессия против Украины будет иметь очень серьезные последствия", - отметил представитель кабмина.
НОВОСТИ
- 10:05 25.01.2022
- США и Британия поставили Украине оружие, о котором раньше в Киеве только мечтали - министр
- 10:00 25.01.2022
- Многодетная мать и ее сожитель задержаны на Алтае по делу об издевательствах над детьми
- 09:32 25.01.2022
- Рамзан Кадыров заявил, что на месте Путина он «давно забрал бы Украину»
- 09:05 25.01.2022
- КНДР, вероятно, запустила две крылатые ракеты в направлении Японского моря - СМИ
- 09:00 25.01.2022
- Блинкен полагает, что руководство РФ опасается "безвозвратно потерять" Украину
- 22:40 24.01.2022
- Кадыров выразил сомнение в том, что Чечня могла бы продержаться без России хотя бы месяц - СМИ
- 22:00 24.01.2022
- Зеленский заявил об отсутствии у украинцев поводов для паники
- 21:20 24.01.2022
- Депутат Рашкин пожаловался, что никто не продает ему лося для возмещения ущерба природе
- 20:40 24.01.2022
- Порошенко не выполнил решение суда о сдаче паспортов - СМИ
- 20:00 24.01.2022
- Госдума меняет график работы на ближайшие месяцы из-за эпидситуации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать