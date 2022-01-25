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Лидеры ведущих стран НАТО предупредили о последствиях в случае агрессии против Украины

09:20 25.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры ключевых стран НАТО, включая Германию, в ходе видеоконференции в понедельник вечером предупредили о последствиях в случае якобы возможной агрессии против Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. В беседе, посвященной ситуации вокруг Украины, помимо канцлера Германии Олафа Шольца, приняли участие президенты США Франции, Польши, премьеры Великобритании, Италии, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Все участники выразили большую обеспокоенность масштабными передвижениями российских войск и вызванной Россией напряженностью. Они вместе выразили мнение, что Россия должна предпринять заметные шаги по деэскалации", - утверждали в правительстве ФРГ. "Все участники также были едины во мнении, что вопросы безопасности и стабильности в Европе следует решать посредством переговоров. Они подтвердили готовность продолжить соответствующие дипломатические усилия, в том числе в рамках усилий Германии и Франции в нормандском формате", - подчеркнул Хебештрайт по итогам видеоконференции.

"Они договорились о том, что новая российская агрессия против Украины будет иметь очень серьезные последствия", - отметил представитель кабмина.

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