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В Бурятии не будут выпускать из приютов крупных собак

11:32 25.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Бурятии запретили выпускать из приютов крупных собак. Об этом распорядился глава региона Алексей Цыденов «в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан».

Указ опубликован на сайте республиканского правительства. Ранее Цыденов поддержал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Тот выразил намерение корректировать закон об отлове безнадзорных животных. По мнению главы Бурятии, для решения проблемы с нападением собак на людей нужно использовать «лучшие мировые практики».

23 января СК предложил изменить законодательство после гибели людей из-за нападения собак. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата учесть практические механизмы профилактики подобных трагедий.  Говорит Москва

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