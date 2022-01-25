С 24 января подмосковные поликлиники работают без выходных
12:18 25.01.2022
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Фото пресс-службы правительства Московской области
«В последние дни количество вызовов врачей на дом подошло к 50 тыс. в сутки, а в выходные достигло 57 тыс. В доковидное время было 5-7 тыс. В этой связи нам необходимо перегруппироваться. Мы уже привлекли 100 студентов на горячую линию 122, чтобы они могли отвечать на звонки, помогать жителям. Мы также перевели поликлиники на работу без выходных с 8 до 20 часов», – сказал Андрей Воробьёв.
Напомним, что с 24 января в системе здравоохранения региона действуют следующие меры:
- все поликлиники работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Чтобы не ждать визита врача, пациенты, у которых наблюдаются признаки ОРВИ – кашель, насморк, но температура менее 38 градусов – могут самостоятельно посетить медучреждение без предварительной записи. Для удобства увеличено количество дежурных терапевтов, а также разделены потоки больных и здоровых пациентов;
- врач примет в день обращения в поликлинику и возьмет тест на COVID-19;
- плановый прием узкопрофильных специалистов в поликлиниках ограничен. Он проводится при необходимости неотложной помощи.
Жителям рекомендовано ограничить контакты с окружающими людьми. Обязательным является ношение медицинских масок в общественных местах и транспорте. При резком ухудшении самочувствия вызывайте «Скорую помощь» по телефону 112.
Работающим жителям при возможности попросить работодателя перевести на удаленный режим работы. Жителям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.
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