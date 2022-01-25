С 24 января подмосковные поликлиники работают без выходных

12:18

Фото пресс-службы правительства Московской области



Об усилении работы системы здравоохранения рассказал губернатор Московской области. Новый штамм ковида «омикрон» переносится менее тяжело, но передается гораздо быстрее. Поэтому особая нагрузка сейчас легла на амбулаторное звено медицины. В регионе значительно выросло количество вызовов врачей на дом и число звонков на горячую линию 122.

«В последние дни количество вызовов врачей на дом подошло к 50 тыс. в сутки, а в выходные достигло 57 тыс. В доковидное время было 5-7 тыс. В этой связи нам необходимо перегруппироваться. Мы уже привлекли 100 студентов на горячую линию 122, чтобы они могли отвечать на звонки, помогать жителям. Мы также перевели поликлиники на работу без выходных с 8 до 20 часов», – сказал Андрей Воробьёв.

Напомним, что с 24 января в системе здравоохранения региона действуют следующие меры:

- все поликлиники работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Чтобы не ждать визита врача, пациенты, у которых наблюдаются признаки ОРВИ – кашель, насморк, но температура менее 38 градусов – могут самостоятельно посетить медучреждение без предварительной записи. Для удобства увеличено количество дежурных терапевтов, а также разделены потоки больных и здоровых пациентов;

- врач примет в день обращения в поликлинику и возьмет тест на COVID-19;

- плановый прием узкопрофильных специалистов в поликлиниках ограничен. Он проводится при необходимости неотложной помощи.

Жителям рекомендовано ограничить контакты с окружающими людьми. Обязательным является ношение медицинских масок в общественных местах и транспорте. При резком ухудшении самочувствия вызывайте «Скорую помощь» по телефону 112.

Работающим жителям при возможности попросить работодателя перевести на удаленный режим работы. Жителям старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.