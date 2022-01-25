Кремль обеспокоен действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль с большой обеспокоенностью наблюдает за действиями США по нагнетанию напряженности вокруг Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что происходит и информационно, и де-факто со стороны США, нагнетание напряженности, здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США", - сказал Песков.

При этом, комментируя заявления Пентагона о готовности отправить в Европу 8,5 тыс. военных, Песков сказал, что это никак не влияет на ход переговоров по гарантиям безопасности. "На ход переговоров это не влияет. Переговоры в нынешней стадии завершены. И перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст (письменный ответ США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе - прим. ТАСС). Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе", - заявил представитель Кремля.