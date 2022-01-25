Рубль назвали худшей валютой мира с начала года - СМИ
18:00 25.01.2022 Источник: Эхо Москвы
Рубль стал худшей валютой мира с начала года, об этом сообщает телеграм-канал Банкста. Второе место по падению заняла украинская гривна. Причина этому — напряженная ситуация вокруг Украины, пишет Forbes. В понедельник российская валюта начала отыгрывать прошлые потери, но в итоге снова рухнула вместе с российским рынком на фоне новостей об эвакуации дипломатов из Киева, — заявили аналитики «Открытие Инвестиции». Курс доллара поднялся выше 79 рублей — это стало максимумом с ноября прошлого года.
Новости про обостренные отношения России и Украины заставляет инвесторов закладывать в курс российской валюты высокие риски, из-за чего увеличивается фундаментальная недооцененность рубля, сообщил Forbes эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он также рассчитал, что 24 января стоимость Brent впервые в истории превысила 7 тыс. руб., хотя еще осенью 2021 года показатель находился около уровня 6 тыс. руб.
Отметим, рынок российских акций так же упал в начале 2022 года практически на 20%. Эхо Москвы
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