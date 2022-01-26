В ответах США России "изложен серьезный дипломатический путь вперед" - Блинкен

21:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переданные России ответы США на ее предложения по безопасности предлагают дипломатический путь вперед. Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

«В них изложен серьезный дипломатический путь вперед, если Россия выберет его. — сказал он. Мы открыты к диалогу. Мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы к продвижению по тем вопросам, где возможны сотрудничество и коммуникация».

«Мы поделились нашим ответным документом с Конгрессом, и позднее сегодня я проинформирую лидеров Конгресса по этому вопросу и буду консультироваться с ними по поводу нашего подхода», — сказал глава Госдепа США.

«Наши ответы были полностью скоординированы с Украиной и нашими европейскими союзниками и партнерами, с которыми мы непрерывно консультируемся на протяжении нескольких недель», — отметил Блинкен.