В ответах США России "изложен серьезный дипломатический путь вперед" - Блинкен
21:07 26.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В них изложен серьезный дипломатический путь вперед, если Россия выберет его. — сказал он. Мы открыты к диалогу. Мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы к продвижению по тем вопросам, где возможны сотрудничество и коммуникация».
«Мы поделились нашим ответным документом с Конгрессом, и позднее сегодня я проинформирую лидеров Конгресса по этому вопросу и буду консультироваться с ними по поводу нашего подхода», — сказал глава Госдепа США.
«Наши ответы были полностью скоординированы с Украиной и нашими европейскими союзниками и партнерами, с которыми мы непрерывно консультируемся на протяжении нескольких недель», — отметил Блинкен.
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