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Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения в шпионаже против гражданина России

13:32 27.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская прокуратура выдвинула обвинения в работе на российскую разведку задержанному в прошлом году в ФРГ гражданину РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

Согласно сообщению, обвинение было предъявлено 9 декабря 2021 года гражданину России Ильнуру Н. Указывается, что подозреваемый был задержан в Германии 18 июня прошлого года. Мужчина, как говорится в заявлении, работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии.

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