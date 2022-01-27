Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения в шпионаже против гражданина России

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская прокуратура выдвинула обвинения в работе на российскую разведку задержанному в прошлом году в ФРГ гражданину РФ. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

Согласно сообщению, обвинение было предъявлено 9 декабря 2021 года гражданину России Ильнуру Н. Указывается, что подозреваемый был задержан в Германии 18 июня прошлого года. Мужчина, как говорится в заявлении, работал научным сотрудником в одном из университетов Баварии.