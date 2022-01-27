Вице-президент Сбера назвал долю заразившихся "омикроном" сотрудников
14:41 27.01.2022
По словам вице-президента, раннее выявление заболевания у сотрудников позволяет им своевременно изолироваться и быстро начать лечение. «Меры безопасности по ношению масок, дезинфекции и соблюдению дистанции сохранятся как для сотрудников, так и для клиентов банка, – заявил Сусов. – Обслуживание в отделениях Сбера будет осуществляться в полном объеме без каких-либо ограничений».
Напомним, Сбер был одной из первых крупных российских компаний, организовавший ПЦР-тестирование сотрудников, позволяющее определить не только наличие COVID, но и тип носителя. Согласно результаты тестирования на минувшей неделе «омикрон» были диагностирован примерно у 80% сотрудников с положительными ПЦР-тестами.
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