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НОВОСТИ

Вице-президент Сбера назвал долю заразившихся "омикроном" сотрудников

14:41 27.01.2022

ПЦР-тестирование сотрудников, организованное Сбером подтверждает тенденцию к доминированию в России «омикрон»-штамма коронавируса. «С момента старта тестирования сотрудников на «омикрон» в Сбере по актуальным данным медицинской клиники MedEx, дочерней компании Сбера, доля «омикрон»-штамма в выявленных положительных результатах ПЦР-тестов в Москве достигла 92%, - сообщил вице-президент Сбербанка Михаил Сусов. - То есть основная часть заболевших COVID-19 сотрудников на текущий момент заразились именно новым штаммом «омикрон».
По словам вице-президента, раннее выявление заболевания у сотрудников позволяет им своевременно изолироваться и быстро начать лечение.  «Меры безопасности по ношению масок, дезинфекции и соблюдению дистанции сохранятся как для сотрудников, так и для клиентов банка, – заявил Сусов. – Обслуживание в отделениях Сбера будет осуществляться в полном объеме без каких-либо ограничений».
Напомним, Сбер был одной из первых крупных российских компаний, организовавший ПЦР-тестирование сотрудников, позволяющее определить не только наличие COVID, но и тип носителя. Согласно результаты тестирования на минувшей неделе «омикрон» были диагностирован примерно у 80% сотрудников с положительными ПЦР-тестами.

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