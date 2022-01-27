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НОВОСТИ

С 2019 года российские паспорта получили 365 тыс. жителей ДНР

17:40 27.01.2022 Источник: Эхо Москвы

365 тыс. жителей непризнанной ДНР получили российские паспорта с 2019 года. Об этом сообщили в Миграционной службе МВД непризнанной ДНР.

«У нас [открыто] восемь пунктов, где люди могут подать документы и получить [российское] гражданство.», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ранее он заявил, что более 720 тыс. жителей непризнанных непризнанных Донецкой и Луганской народных республик получили паспорта граждан РФ по упрощенной схеме, которую ввел Путин в 2019 году.  Эхо Москвы

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