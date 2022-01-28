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Один человек погиб и шестеро пострадали при обезвреживании снаряда под Екатеринбургом

15:32 28.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть человек пострадали и один погиб при обезвреживании снаряда в городе Реже Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Один погиб, шесть пострадали. Один в реанимации, пятеро получили ожоги при обезвреживании старого снаряда в Реже", - сказал собеседник агентства.

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