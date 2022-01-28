Минтруд предложил объединить ПФР и ФСС в Социальный фонд с 2023 г.

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтруд РФ предложил объединить Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования в государственный внебюджетный Фонд пенсионного и социального страхования РФ (Социальный фонд России) с 1 января 2023 года, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"С учетом введения единой цифровой платформы для администрирования выплат, введения единого тарифа, определения единого окна для обращения за мерами поддержки (Госуслуги), единого центра для консультирования граждан по вопросам предоставления всех мер поддержки - единого контакт-центра, предлагается объединить Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования в Единый государственный внебюджетный фонд "Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации" (Социальный фонд России)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объединение фондов планируется осуществить уже с 1 января 2023 года.