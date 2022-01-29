Взгляды на поставки вооружения Украине у союзников по НАТО разные - генсек

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди союзников по альянсу существуют разные точки зрения относительно необходимости поставок вооружения Украине.



"Думаю, что союзники по НАТО обязаны предложить поддержку Украине, - утверждал он в опубликованном в субботу интервью газете "Паис". - Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные учреждения, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем им создавать механизмы киберзащиты". "Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды, - добавил генсек. - Некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Прибалтики, предоставляют [Украине] этот тип вооружения".



"Никто не заинтересован в вооруженном конфликте, - заверил он. - Мы предлагаем [Москве] сесть и выслушать ее опасения по поводу безопасности. И изучить такие вопросы, как контроль над вооружениями, ядерное оружие, ракеты, транспарентность военной деятельности, наладить более совершенные каналы политической и военной связи".



Говоря о возможности нейтрального статуса для Украины, генсек сказал: "Этот вопрос выходит за пределы Украины". "Россия хочет подписать юридически обязывающий договор, который блокировал бы любое членство в НАТО в будущем, - утверждал он. - Мы должны уважать решение Украины, вне зависимости от того, за присоединение она или нет".



