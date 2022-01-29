Взгляды на поставки вооружения Украине у союзников по НАТО разные - генсек
12:20 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Думаю, что союзники по НАТО обязаны предложить поддержку Украине, - утверждал он в опубликованном в субботу интервью газете "Паис". - Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные учреждения, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем им создавать механизмы киберзащиты". "Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды, - добавил генсек. - Некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Прибалтики, предоставляют [Украине] этот тип вооружения".
"Никто не заинтересован в вооруженном конфликте, - заверил он. - Мы предлагаем [Москве] сесть и выслушать ее опасения по поводу безопасности. И изучить такие вопросы, как контроль над вооружениями, ядерное оружие, ракеты, транспарентность военной деятельности, наладить более совершенные каналы политической и военной связи".
Говоря о возможности нейтрального статуса для Украины, генсек сказал: "Этот вопрос выходит за пределы Украины". "Россия хочет подписать юридически обязывающий договор, который блокировал бы любое членство в НАТО в будущем, - утверждал он. - Мы должны уважать решение Украины, вне зависимости от того, за присоединение она или нет".
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