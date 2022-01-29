0
0
130
НОВОСТИ

Взгляды на поставки вооружения Украине у союзников по НАТО разные - генсек

12:20 29.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди союзников по альянсу существуют разные точки зрения относительно необходимости поставок вооружения Украине.

"Думаю, что союзники по НАТО обязаны предложить поддержку Украине, - утверждал он в опубликованном в субботу интервью газете "Паис". - Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные учреждения, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем им создавать механизмы киберзащиты". "Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды, - добавил генсек. - Некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Прибалтики, предоставляют [Украине] этот тип вооружения".

"Никто не заинтересован в вооруженном конфликте, - заверил он. - Мы предлагаем [Москве] сесть и выслушать ее опасения по поводу безопасности. И изучить такие вопросы, как контроль над вооружениями, ядерное оружие, ракеты, транспарентность военной деятельности, наладить более совершенные каналы политической и военной связи".

Говоря о возможности нейтрального статуса для Украины, генсек сказал: "Этот вопрос выходит за пределы Украины". "Россия хочет подписать юридически обязывающий договор, который блокировал бы любое членство в НАТО в будущем, - утверждал он. - Мы должны уважать решение Украины, вне зависимости от того, за присоединение она или нет".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 29.01.2022
В Эстонии начались учения боевой группы НАТО Winter Camp с участием почти 1,4 тыс. военных
0
69
13:10 29.01.2022
В РФ поднялся коэффициент распространения коронавирусной инфекции до 1,48
0
86
12:30 29.01.2022
Германии сложно будет найти замену российскому газу - промышленный союз ФРГ
0
163
11:30 29.01.2022
На поддержку поликлиник в регионах Мишустин утвердил сумму в размере более 7,3 млрд рублей
0
193
11:20 29.01.2022
Боясь усложнить расследование, Нидерланды не стали подавать в суд на Киев по делу MH17
0
251
10:20 29.01.2022
Единства по масштабу санкций против РФ из-за Украины в ЕС нет - премьер Польши
0
298
10:10 29.01.2022
Европейские подземные хранилища газа заполнены менее чем на 40%
0
256
09:50 29.01.2022
Антироссийскими заявлениями Зеленский пытается отвлечь людей от провала его политики - Медведчук
0
319
09:40 29.01.2022
В законе должны быть закреплены ограничения оборота криптовалюты - Крашенинников
0
302
09:30 29.01.2022
Из-за разницы в оценках угрозы вторжения между США и Украиной растет напряженность - СМИ
0
328

Возврат к списку