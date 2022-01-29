Для противостояния с РФ Запад использует Украину как плацдарм - Медведчук

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук убежден, что Запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией.



"У Запада есть другая цель, стратегическая. Во-первых, Запад давно принял решение использовать Украину как плацдарм. И это прискорбно для граждан Украины, и я с сожалением об этом говорю. Плацдарм для противостояния с Россией. Зачем им противостоять России, понятно. На сегодняшний день Россия выходит на первые уровни авторитетов в мире, сегодня не складываются отношения у США с Китаем, у которого дружеские отношения с Россией, со многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Медведчук в субботу в эфире телеканала "UkrLive".



По его мнению, Запад видит в этом "причину успехов, которых Россия достигла в той же Сирии, что Россия делает на сегодняшний день на Ближнем Востоке". "Это все вызывает неприятие со стороны Запада. А главное, почему нагнетается ситуация в последнее время, - Россия обратилась с письмом о юридических гарантиях, я бы назвал это действительно ультиматумом, на мой взгляд, в отношении того, какими должны быть письменные, юридически выверенные гарантии безопасности для РФ со стороны США, НАТО", - отметил Медведчук. При этом политик напомнил, что США - хозяева НАТО, и позиция Вашингтона является определяющей для всех стран альянса.



